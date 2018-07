Csikota József Apátfalva új díszpolgára

A díjazott megmutatta azt a karmesteri pálcát, amit 35 éve kapott mesterétől, Borbély Andrástól – azóta őrizte.– Nagyon hálás vagyok ennek a falunak, hiszen olyan értékeket kaptam itt gyermekkoromban, amire építkezhetek, amikor vezényelek Chicagoban, New Yorkban vagy Moszkvában – mondta Csikota József zenepedagógus, a makói Magán Zeneiskola alapítója, nemzetközi hírű karnagy annak kapcsán, hogy ő kapta meg idén a díszpolgári címet Apátfalván. Az elismerés rangját jelzi: ilyet csak öt évente egyszer adnak át a községben.A kitüntetett külön megemlékezett egykori mesteréről, Borbély Andrásról, miután az emlékplakettet átvette Szekeres Ferenc polgármestertől. Azt mondta, nem csak szakmailag, de emberileg is nagyon sokat tanult tőle. Könnyeivel küszködve azt a karmesteri pálcát is megmutatta a közönségnek, amit 35 éve kapott ajándékba Bandi bácsitól és mindmáig őrzi.Az egész hétvégén át tartó, szórakoztató és kulturális programokkal fűszerezett Szent Anna-napok ünnepi testületi ülésén a karmesteren kívül még hárman kaptak kitüntetést. Az apátfalvi oktatásügyért alapított díjat Antal Istvánné óvónő, a a falu közszolgálatáért járó kitüntetést Oláh Andrásné orvosi asszisztens kapta, míg az Apátfalva Községért elismerést a helyi sportegyesület felügyelőbizottsági tagja, Sóki József vehette át.