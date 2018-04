Csillagok közt, sátor alatt - utazó planetárium érkezett Makóra

Szabó Ágoston az utazó planetárium „lelkével", a projektorral a sátor közepén. Fotó: Szabó Imre

– Érdekel a csillagászat, és tanultunk is róla, de most még többet megtudhattam a világűrről. Egyébként esténként szoktam nézni a csillagokat – mondta a makói Horváth Nelli, aki a hétvégén édesapjával együtt látogatott el az utazó planetárium helyi előadására. Az érdeklődők húsz-harminc fős csoportokban mehettek be a sportcsarnokban felállított felfújható kupolasátorba, hogy megnézzék a nagyjából félórás műsort.Szabó Ágoston, az utazó planetárium munkatársa elmondta, 6 éve járják az országot. Főleg iskolákba, óvodákba viszik el látványos ismeretterjesztő előadásukat, ami az űrkutatás és a csillagászat titkait hozza közelebb a gyerekekhez. A műsort a kupolasátorban egy számítógép-vezérlésű projektor biztosítja, amely 360 fokban bevetíti az egész sátrat. Az összeállítás az ELTE csillagászainak munkája.A rendezvényt az Ifjúsági Színtér hozta Makóra pályázati támogatással. Weszelyné Véghseő Henriett ifjúsági tanácsnok elmondta, maguk a gyerekek kérték az utazó planetáriumot, és több mint 250-en nézték meg a műsort egy nap alatt – ráadásul ingyen.