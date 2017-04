Csináljunk szivárványt!

Szivárvány akkor alakul ki, ha a levegőben lévő vízcseppeket a napfény alacsony szögből éri, és a szemlélő háttal áll a napnak. Nem kell tehát hozzá természetes eső. Látni lehet szökőkútnál, vízesésnél, vagy a kertben, amikor porlasztott vízcseppekkel locsolunk napos időben. Akkor a legszebb, ha sötét a háttér, például beborult az ég.Borús eget azonban egy ideje ritkán lehet látni a Dél-Alföldön. A talaj legfelső része kiszáradt, és a bányatavak vízszintje – ami a talajvízszintről tudósít – a szokásosnál fél méterrel alacsonyabban áll. Bár a törvény szerint az öntözési szezon április 15-én kezdődik, és szeptember 30-áig tart, már tavaly ősszel felülírta a szükség ezt a szabályt. Most is sok helyen elkezdték az öntözést március végén. Balla Iván , a Tisza–Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat igazgatója nem vállal nagy rizikót, amikor azt jósolja, az idei év aszályos lesz, erre érdemes fölkészülni. Tavaly elegendő csapadék hullott, és nagyjából jól is oszlott el. Az ilyen években minden gazdálkodó megkönnyebbül – általában az is, aki korábban arra jutott, most már muszáj belevágni egy öntözési beruházásba.