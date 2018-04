Csirik László megörökítette a virágba borult Héricses dombot is - Mobillal fotózik az ambrózfalvi polgármester

Csirik László a fotókhoz kapcsolódó élményeiről is beszélt a megnyitón. Fotó: Kovács Erika

– A természetjárás a hobbim. Amióta polgármester vagyok, azóta sajnos kevés időm van ennek a szenvedélynek hódolni – mondta Csirik László. – Tavaly mindössze egy 20 kilométeres gyalog- és egy 40 kilométeres kerékpártúrán vettem részt. Ha kijutok a természetbe, szeretem megörökíteni, amit látok, méghozzá nem fényképezőgéppel, hanem okostelefonnal. Sokan észre sem veszik, hogy milyen szépségek vannak a közvetlen közelünkben. Szeretnék a fotóimmal kedvet csinálni ahhoz, hogy jobban megismerjük azt a helyet, ahol élünk, no és a mozgáshoz is. Gyalog vagy kerékpárral könnyebb a felfedezés.Csirik László három épületet mutatott be, a nagykopáncsi kápolnát, a Blaskovics család csikóspusztai temetkezési helyét, valamint a Csanádalbertiben lévő Nicsovics-kastélyt.A polgármester lefotózta Királyhegyes környékén a Héricses dombot, egy erősávban a lakóra váró varjúfészket. Az úgynevezett Torgyán út melletti magányos fát is megörökítette. Kiállításán termőre fordult bokrokat, belvíz alatt lévő területet is láthatnak az érdeklődők.Csirik László szeretné, ha az ambrózfalviak is kedvet kapnának a természetjáráshoz. Tervezi, hogy rövidebb túrákat az önkormányzat is szervez, illetve ösztönzi a helyieket, hogy vegyenek részt a Körös–Maros Nemzeti Park programjain is.A kiállítás a Föld napjához is kapcsolódott. A megnyitó után a filmklub szervezésében A természet IQ-ja című filmet nézték meg az érdeklődők.