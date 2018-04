Csobbanós esküvő Makón - elázott a násznép, de nem úgy, ahogy gondolnánk

– Olyan esküvőt szerettem volna, amilyen a filmekben van. Az, amiben Makón részünk volt, még annál is szebb lett, mint amiről álmodtam – mondta mosolyogva Ditrichné Berki Barbara, aki a hétvégén nem mindennapi módon kelt egybe férjével a Maros-parti városban.Az ország másik végéből, Mosonmagyaróvárról jöttek ide azért, hogy házasságkötésüket a ceremónia után, a násznéppel együtt egy fürdőzéssel is megünnepeljék a Hagymatikumban. Esküvőszervezőjük, Kaskötő Anita azt mondta, ilyen különleges feladata még sosem volt.Az ötlet, hogy itt legyen a nagy nap, Barbara édesanyjától, Berkiné Major Gyöngyitől származik, aki tavaly férjével együtt volt a Glorius Szálló vendége, és mindjárt arra gondolt: ez a város, a szálló és a mellette lévő fürdő mint esküvői helyszín megéri azt, hogy átszeljék érte az országot.A rendőrként dolgozó Ditrich András és felesége – Barbara egyébként cukrász – egybehangzóan azt mondták, a nap minden várakozásukat felülmúlta. Különösen az emberek kedvessége esett jól nekik. A násznép ugyancsak jól érezte magát, a vízben is óriásit bulizott a közel félszáz fős társaság. A fiatalok most egy hetet a Gloriusban töltenek, és feltett szándékuk, hogy Makót is jobban megismerjék, később pedig szeretnének ide visszatérni.A Glorius már jó ideje kedvelt esküvői helyszín, a Hagymatikum azonban most vett részt először ilyesmiben. – Nagyon örültünk az ötletnek, ezzel is szélesedett a kínálatunk – mondta el a történetről Gergely Gábor igazgató. Akitől azt is megtudtuk, erre az alkalomra egyedi árajánlatot állítottak össze, és 3 ember maradt bent a szokásosnál 2 órával többet azért, hogy biztosítsa a medence felügyeletét, és gondoskodjon a vendéglátásról.