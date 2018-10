Csokonai, Oscar Wilde és Pálffy Zsófi a színlapon - új évadot nyit a Makói Teátrum

Harmadik évadját kezdi a Makói Teátrum társulata – jelentette be az amatőr csoport vezetője, Varga Norbert. Előző évaduk sikeres volt, többször felléptek Makón és másutt is – mindenütt szívesen fogadta őket a közönség. Még egy különleges feladatot is teljesítettek a nyáron:, lapunk közreműködésével születésnapi ajándékként a Soproni Pinceszínház vezetőjének rövidfilmet készítettek.Állandó fellépőhelyükön, a Hagymaházban idén tovább játsszák Rejtő Jutalomjátékát, de ezt a darabot a szegedi Pinceszínházban is készülnek bemutatni. Új előadásokkal is készülnek. A műsortervben szerepel Csokonai Vitéz Mihály Kanyóné, avagy a vénasszony szerelme című zenés vígjátéka, amit novemberben láthat a közönség. Az egyfelvonásos darab zenei betéteket is tartalmaz, a díszletet Bárdi Andrea készítette. A karácsonyi időszakra Oscar Wilde Boldog hercegét állítják színpadra, jövő tavasszal Pálffy Zsófi kortárs darabjával, a Búcsúterápiával várják a közönséget.A társulat most induló évadjának mottója és címe Juhász Gyula verséből származik: „Szemünkben tükrözik tekintetük". Ezzel azt az izgalmas és motiváló korszakot próbálják visszaadni, amit a makói közönségtől kaptak. Elhangzott: a két esztendeje alakult társulat már gyökeret vert a városban, összeszokott, együttműködő csapattá vált – jelenleg 15-en vannak. Varga Norbert elmondta, továbbra is szívesen fogadják új arcok jelentkezését.