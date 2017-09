Csongrád-Csanád megye: a névváltoztatás nem csupán gesztus Makónak, mondja Lázár

Nem csupán gesztus Makó számára, hogy a megyét 2020-tól Csongrád-Csanád megyének fogják hívni – mondta péntek esti makói fórumán Lázár János honatya-miniszter. A kormányzat ezzel is jelezni szeretné, a városnak azt a szerepet szánja, hogy legyen valódi központja az egykori csanádi térségnek, beleértve a most Romániához tartozó településeket.



Hozzátette: annak érdekében, hogy Makóról Szegedre, illetve onnan a fővárosba a jelenleginél gyorsabban el lehessen érni, fejleszteni fogják a Szeged-Budapest vasútvonalat, és ha 2 év múlva kiderül, hogy az emberek megszerették a vásárhelyi elővárosi vasutat, épülhet hasonló Makó és Szeged között is.