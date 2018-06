Csorbáék örülnek: a házuk is értékesebb lesz - megújulnak a makói járdák

Épül a járda a Batthyány utcában. Fotók: Szabó Imre

– Nagyon örülünk a felújításnak, azt a kis felfordulást pedig, amivel szükségképpen jár, könnyen elviseljük – mondta a makói Batthyány utcában lakó nyugdíjas, Csorba Ferenc. Az ő házuk előtti utcaszakaszt is érinti az idei járdaprogram, amelynek keretében minden választókerületben 20 millió forintot költenek járdák építésére, felújítására. A felújítások már városszerte folynak, minden választókerületben egy-egy helyi vállalkozó kapott megbízást az önkormányzattól.A Csorbáék előtti régi, lakók által lerakott apró téglás járdát már fel is szedték, készül az új – ez, mint a lakók mondják, nemcsak kényelmesebbé teszi az életet, de az ingatlanok értékét is növelni fogja. A kivitelező SAPI-VILL Bt. ügyvezetője, Mészáros István lapunknak elmondta, hat emberük dolgozik hétfő óta a munkaterületen. Nemcsak járda épül, a csapadékelvezetést is megoldják mellette. Az ő csapatuk dolgozik a Kálvin, a Liget, a Gőzmalom és az Új utcában is. A nyár végére mindenütt elkészülnek.Toldi János, a körzet önkormányzati képviselője a helyszínen azt mondta, fontos, hogy minden választókerület egyforma arányban részesül az összesen 160 milliós keretből. A pénzből 27 utcában 6,9 kilométernyi járda újul meg.