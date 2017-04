Csurig teltek a szemétgyűjtők a temetőben

– Embermagasságú, kicsordul a szemét az újvárosi református temető hulladéktárolóiból már hónapok óta – jelezték lapunknak az elmúlt hetekben többen is, megjegyezve: a körülmények egyáltalán nem méltók egy sírkerthez, és a város többi temetője nem ilyen képet mutat. Egyik olvasónk fotót is küldött, amely alátámasztja az elmondottakat. Azt ugyanakkor mindegyik panaszos kérte, hogy ne írjuk le a nevét, tart ugyanis attól, hogy hozzátartozói sírját atrocitás érheti.



A temetőt fenntartó újvárosi református egyházközség lelkésze, Kotormán István lapunknak elismerte, hogy az utóbbi hetekben valóban a szokásosnál több volt a szemét a tárolókban, azt azonban visszautasította, hogy hónapok óta ez lenne a helyzet. – Az édesanyám is itt nyugszik, úgyhogy nekem személyesen is szívügyem a temető rendben tartása – mondta lapunknak. Azt mondta, azért gyűlt össze most sok szemét, mert az utóbbi hetekben a szokásosnál sokkal több temetés volt, és az ezek után maradó koszorúk gyorsan megtöltik a tárolóhelyeket.



A lelkész azt mondta, amint a napokban értesült arról, hogy sok a szemét, intézkedett: a városgazdálkodás a zöldhulladékot, egy magánvállalkozó pedig a többi szemetet szállította el. Tegnap meggyőződtünk róla, hogy valóban dolgoznak a területen, a konténerekben gyűlnek a zsákok, a teherautó pedig egymás után fordul. Megnéztük a gyűjtőhelyeket is – szinte üresek voltak. – Eddig is gondot fordítottunk a temető tisztaságára, de ezt követően még inkább ügyelni fogunk – ígérte a lelkész.