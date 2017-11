Cukor nélkül is édes az élet: a makói Vízhányó Mihály tinédzserkora óta diabéteszes - Ma már nyugdíjas

Vízhányó Mihály akár koccinthat is – persze cukormentes üdítővel. Fotó: Szabó Imre

– Naponta négyszer kell szúrnom magamat, tartom a diétát, de ezzel együtt is úgy érzem, teljes életet élek – mondta a makói Vízhányó Mihály a helyi cukorbetegklub diabétesz-világnapi ünnepségén. A városi klubközpontban bő kéttucatnyian jöttek össze, főleg az idősebb korosztály tagjai közül, no meg a velük rendszeresen foglalkozó orvosok, szakemberek. Volt eszem-iszom és élő muzsika is, persze módjával.Vízhányó Mihály már nyugdíjas. 14 éves korában derült ki, hogy diabéteszes. Az tűnt fel, hogy nagyon sok vizet fogyaszt – ennek már 53 éve. Mint mondja, sosem érezte hátrányát a betegségnek, dolgozott, mint mindenki más – a helyi Áfésznél volt ügyvezető a cég megszűnéséig. – Tulajdonképpen a cukorbetegség is olyan, mint egy szakma: bele kell tanulni – teszi hozzá, és megjegyzi, ez sikerült, hiszen olyan rosszulléte, ami miatt kórházba került volna, nem volt. Erejéből még arra is futja, hogy a klubot vezesse – évtizedek óta.

Mi a titka annak, hogy az ember cukorbetegként is hosszú életet éljen? Szerinte az, hogy ha az ember megkapja a diagnózist, az első perctől vegye komolyan és tartsa be az orvosi utasításokat. Bár az állapotát időről időre maga is ellenőrzi, a mai napig háromhavonta jár kontrollvizsgálatra. Aminek külön örül: vannak gyerekei, unokái, ők azonban nem örökölték a betegséget.