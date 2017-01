Dalra fakadtak a makói sürgősségin

– Ahogyan a makói kórház sürgősségi osztályán bántak velünk, annak ellenére, hogy későn, este tíz előtt érkeztünk, minden várakozásomat felülmúlta – foglalta össze a történteket a makói Erdei Krisztina . Kisebbik fia, a 2 esztendős Erdei Erik László szombat este nem akart elaludni. Szaladgált, megbotlott, és fejjel nekiesett az ágy oldalának. Mint utóbb kiderült, a jobb szemhéja repedt fel, de ezt hirtelenjében nem lehetett megállapítani, mert a szemét csukva tartotta.Dőlt a vér, folyt az arcán, Krisztina pedig nagyon megijedt, különösen, miután felvette a kisfiút, és a karjaiban összecsuklott. – Egy kezem ügyébe akadt ruhát tettem a sérült szemre, és hívtam a bátyámat, hogy vigyen minket a sürgősségire – elevenítette fel a drámai pillanatokat.A kórházba hármójukat Erik 7 esztendős bátyja, Milán is elkísérte. Krisztina azt mondta, az ügyeletes orvos szinte azonnal ott termett. A kisfiú addigra már torkaszakadtából üvöltött. Hogy megnyugtassa, az asszisztensnő, Petrovics Henrietta a rendelő számítógépén megkereste Erik kedvenc zenéjét, és nem csupán elindította a felvételt, de énekelni is kezdte a gyermekdalt. Ebbe aztán a doktornő, Kollár Hajnalka és egy másik asszisztensnő is bekapcsolódott.– Nagyon féltem, de ők olyan kedvesek és türelmesek voltak, hogy elállt a szavam. Sikerült is megnyugtatniuk Eriket, akit aztán meg is tudtak vizsgálni, és hamar el tudták látni a sérülését – mesélte mosolyogva a fiatal anyuka. Szerencsére kiderült, hogy a baj nem nagy, a 2 centire kirepedt szemhéjat elég volt ragtapasszal rögzíteni.Eriket az anyukája az ellenőrző vizsgálatok után hazahozta, azóta jól van. Krisztinának nemcsak a gyors és kedves ellátás volt szimpatikus, de az is, hogy a vizsgálószobába mindannyiukat beengedték, és még Milánt is megkérdezték, jól van-e – egy kicsit sápadt volt, nyilván az ijedtségtől. A kisfiút hamarosan vissza kell vinni kontrollra, de az édesanya azt mondta, a történtek után egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy Erik félni fog a rendelőben.