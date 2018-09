Dani János megfelezheti a villanyszámlát - Áramot visznek a tanyavilágba

– Eddig havonta nagyjából 60 ezer forintot költöttem villanyszámlára – mondta Dani János, a Makó környéki tanyavilág méltán híres, aranykalászos gazda címmel kitüntetett juhásza. Családi gazdasága azon kívül, amire minden háztartás használja, többek között a hűtőház és a fejőgépek üzemeltetésére használ elektromos energiát. Reményei szerint most, hogy egyike lesz azoknak a tanyán élőknek, akik napelemes rendszert kapnak központi támogatással, megfelezheti az áramdíjat. A beruházás jövő nyárra készülhet el.A nagyjából kétszáz darabos állományt tartó, sajtjairól messze földön ismert gazdát tegnap meglátogatta Farkas Éva Erzsébet makói polgármester és Lázár János honatya. Előbbi elmondta, az elektromos ellátottságot 117 millióból fogják fejleszteni összesen 20 tanyán – ezek közül 3-ban eddig egyáltalán nem volt áram. A beruházás 17 milliós önerejéhez 50 százalékos visszatérítendő támogatást ad az önkormányzat. Ezenkívül ugyancsak pályázatok felhasználásával a külterületi utakra, illetve az ottani buszmegállók kivilágítására is költ Makó.– Az a célunk, hogy a tanyán élők számára is biztosítsuk a 21. századi életkörülményeket – hangsúlyozta Lázár. A kormány Mártély, Székkutas és Makó körzetében 60 gazdának segít az áram bevezetésével vagy a kapacitás bővítésével. A honatya azt mondta, választókörzetében összesen közel ezren élnek tanyákon.