Darus kocsival szedték le a fa tetejéről Sancit, a megszökött papagájt - fotó

Sancit és Katit a hazatérés után fotózta le a család. A papagáj a gazdi vállán már magabiztos, valószínűleg megbánta a kalandot.

– Sanci lassan tízéves, még általános iskolás koromban kaptam. Pár szót beszélni is megtanult, és integetni is tud – mondta a papagáj gazdája, Benák Katalin.Kati és a szülei gyakran kiveszik a ketrecből a kézhez szokott madarat, amely ilyenkor a vállukra ül. Ez már mindenkinek annyira természetes, hogy gyakran el is felejtik.Így történt ez nemrégiben is. Amikor kinyílt az ajtó, Sanci úgy döntött, 10 év után megnézi, milyen is a nagyvilág. A papagáj két napig ugyan a szomszéd kertekben tanyázott, de Katiék hiába keresték, nem válaszolt a hívó szóra. A múzeumkertben is hallották rikácsolni, de onnan is elrepült. Egyszer szólt egy pár, hogy látták Sancit egy hatalmas fán. – Nem egy nagy repülőmester. Csodálkoztam, hogy került fel a környék szinte legmagasabb fájára, és azt sem tudtam, hogy hozzuk le onnan – mesélte Katalin. Végül egy ismerős által vette fel a kapcsolatot a Piro-Ment Bt.-vel. Ők siettek a madár segítségére. Luczó János és Luczó László nagy türelemmel kezelték a helyzetet.Kosaras daruval emelték fel Katit. A pakliban benne volt, hogy megijed a daruskocsi hangjától és elrepül, de végül odatotyogott a gazdájához. – Szeretném megköszönni az Úri, a Hajnal és a Kazinczy utca lakóinak türelmét és a múzeum dolgozóinak segítségét. Három napig a nyakukra jártam, és elviselték, hogy a kertjükben kiabálok Sanci után – tette hozzá.Kati pénzjutalmat is felajánlott a nyomravezetőnek. A fiatalok, akik megtalálták Sancit, nem fogadták el az összeget. Kati ezért úgy döntött, hogy a makói kóbor állatokra fordítja az összeget.