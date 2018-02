Délután 5-től hajnalig a busz alszik a művelődési ház előtti parkolóban

Tábla jelzi a parkolási rendet a művelődési ház előtt. 17 órától reggel 5-ig, a fától a boltbejáróig a busznak tartják fenn a helyet. Fotók: Kovács Erika

– A tábla azért került ki a művelődési ház parkolójához, hogy megelőzzük a további nézeteltéréseket, esetleges szóváltásokat – mondta Radó Tibor, Pitvaros polgármestere.3-4 busz is parkol éjszakánként Pitvaroson. A sofőrök odavalósiak. Így vannak járatok, amelyek reggel Pitvarosról indulnak, és este oda térnek vissza. Ez jó a helyieknek is. Hajnalban többen ezzel a járattal mennek munkába.A buszok ott parkolnak, ahol elegendő hely van. Többek között a polgármesteri hivatal mellett is éjszakázott egy sok-sok évig, de nemrég felújították az utca aszfaltját. Az út és a polgármesteri hivatal közötti részt pedig hamarosan térkövezi az önkormányzat. Így a busz nem állhat oda. Az önkormányzat a művelődési ház parkolóját jelölte ki „alvóhelyül". Csakhogy néhány autós és a buszsofőr összekülönböztek a parkoláson.

– A buszsofőr, ha álltak autók a parkolóban, bekopogott a művelődési házba és kérdezte, hogy mikor mennek el az autósok, mert letenné a járművét. Volt, hogy kijöttek, arrébb parkoltak, de volt, hogy nem. Egyszer a buszos beállt mögéjük, úgy, hogy nem tudtak kiállni. Akkor tettük ki a táblát, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy ki és meddig parkolhat ott, vagyis hogy elkerüljük a további háborúskodást – folytatta Radó Tibor. Hozzátette, ha települési rendezvény van, mint például az elmúlt hétvégén a disznótoros, akkor a busznak másik helyet kell keresnie.A parkolási rendet bemutató táblán azt is feltüntették, hogy ha a művelődési ház előtt áll a busz, az autósok hol tudnak parkolni. A művelődési háznál, a fától a másik irányban még van két hely, csakúgy, mint a bolt felőli bejárótól jobbra. Ezeken túl az egészségháznál 2, a postánál 5 és a Kossuth u. 40. szám előtti ingatlannál is van egy hely. Igaz, ha valaki ott teszi le a járművét, kicsit sétálnia is kell.– Ősszel megoldódik a buszparkolás kérdése. A Kossuth utcán építjük fel az új egészségközpontot. Ott lesz a rendőrség is, mellette a gyógyszertár, a védőnő, a fogászat és az orvosi rendelő. Sok parkoló is épül a létesítményhez. Ezeket az intézményeket este, éjjel nem használják. Ott éjszakázhat majd minden busz, amelyiknek Pitvarosról indul az első járata. Még azt is tervezzük, hogy akkumulátortöltésre is lehetőséget biztosítunk, hogy biztos mindig időben el tudjanak indulni a buszok – tette hozzá a polgármester.