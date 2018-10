Diákok közreműködésével védik a makói Csipkesor madarait

– A makói Csipkesor jelenleg zajló felújítása során fontos szempont a környezettudatosságra nevelés is, ezért az épületegyüttes mögötti parkban hamarosan madárodúkat helyeznek ki – tudtuk meg Czirbus Gábor alpolgármestertől. Elmondta, a Galamb-szakgimnázium diákjai összesen 20 mesterséges madárlakot készítenek. Ezeket a jövő héten, három helybeli általános iskola diákjainak közreműködésével helyezik fákra. Itt a továbbiakban rendhagyó környezetismereti órákon vehetnek részt a gyerekek, figyelhetik a madarakat, és megtanulhatják, télen miként érdemes őket etetni.



A környezettudatosság egyébként megjelenik a felújítás során abban is, hogy a Csipkesor üzleteit geotermikus fűtésrendszerre kapcsolják, illetve hogy a most épülő terasz megvilágításához napelemek fogják biztosítani az áramot. Az alpolgármester elmondta, a beruházás jelenlegi készültségi foka 40 százalékos. Folyik a falak hőszigetelése, a kirakatüvegek cseréje, az elektromos vezetékek cseréje várhatóan október 31-re ér véget. Ezt követően a járdát újítják fel – szakaszosan, hogy az üzleteket közben meg lehessen közelíteni.