Drága lesz a sportuszoda: a makói képviselők a jövő héten döntenek a Hagymatikum bővítéséről

– Az épületet a mostani 1,2 méteres vízmélységhez alapozták, az úszáshoz szükséges 2,3 méteres vízmagasság tömegét az alapozás és a fenéklemez nem bírná el – magyarázta Gerencsér Judit, a Makona tervezőiroda felelős tervezője a makói képviselőknek, miért nem lehet sportuszodává alakítani a meglévő tanuszodát. Hozzátette, a belmagasság is kicsi, csak bontással lehetne a dolgot megoldani. Ezt viszont, mivel az épület még csak 15 éves, nem szabad – tette hozzá a városházi egyeztetésen Makovecz Benjámin ügyvezető.



Megírtuk, a Hagymatikum bővítéséről tartott konzultáción a többség egyetértett azzal, hogy épüljön meg az új élményrészleg, de még inkább ragaszkodtak a fedett sportmedencéhez. A legutóbbi testületi ülésen nem döntöttek a beruházás tartalmáról, ellenzéki képviselők ugyanis felvetették, meg kellene vizsgálni, nem lehet-e olcsóbban, esetleg a tanuszoda bővítésével megoldani a sportuszoda- építést – a teljes beruházás 8,8 milliárd lenne, amiből több mint 5 milliárd a sportmedence. Az ötlet Lázár János honatya- miniszternek is tetszett, ezért került sor a megbeszélésre.



A találkozón az is kiderült, miért lesz drága, ha az eredetileg megálmodott sportuszoda épül meg. A szakemberek szerint egyrészt azért, mert a Makovecz-épületek egyedi építmények, különleges építési technológiák és anyagok felhasználásával készülnek, és ez a fajlagos költségeket is meghatározza, másrészt mert az utóbbi években a szakmunkák munkadíja megnőtt. A költségeket az a régebben ismert tény is növeli, hogy a majdani uszoda területén a homokos altalaj miatt speciális alapozási technológiát kell alkalmazni.



A témában további egyeztetések várhatók. A végső döntést október 15-éig, várhatóan rendkívüli testületi ülésen hozzák meg a képviselők.