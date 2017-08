Drága volt a kóbor kutyák elleni akció, de már nem rettegnek a kézbesítők

Botás Bianka és Gán Lászlóné most már bátran indul a kézbesítőkörútra. Fotó: Szabó Imre

– Napi rendszerességgel támadtak meg a kutyák, miközben az önkormányzat hivatalos leveleit kézbesítettem – mesélte a községházán dolgozó Botás Bianka. Bár egyik sem harapta meg, sokszor megkergették. A végén már egyedül el sem mert indulni, kettesben mentek Gán Lászlónéval. Utóbbi megjegyzi, főleg nagy testű kutyákkal találkoztak a falu utcáin.Bár elvétve még manapság is találkoznak gazdátlanul csatangoló házőrzőkkel, kettejük értékelése szerint mostanra nagyjából rendeződött a helyzet – falkák elől már nem kell menekülniük.A kóbor állatok begyűjtése azonban nem kevés pénzbe, fél év alatt 600 ezer forintba került – tudtuk meg a falu polgármesterétől, Farkas Jánostól. Összehasonlításként: az önkormányzat éppen most ad fejenként 5 ezer forintos iskolakezdési támogatást a helyi kisdiákoknak; 156 gyerek kap ilyet, összesen 780 ezer forintból.

A falu első embere azt mondja, a felelőtlen állattartók miatt elköltött 600 ezret is szívesebben fordították volna valamilyen hasonló, értelmes célra. Összesen egyébként 40 kutya összeszedése került ennyibe, azaz darabja 15 ezer forint volt. Azért ilyen sok, mert nemcsak a gyepmester közvetlen költségeit kell megfizetni, de az ebek oltását, csipezését és két heti tartását is a makói telepen.A polgármester a komoly kiadás ellenére attól tart, a kóbor kutyák gondját csak átmenetileg sikerült megoldani. Tavaly is ráköltöttek az ügyre félmilliót, idén mégis újra kellett kezdeni. Ráadásul mind a 17 Makó térségi település küzd hasonlóval időről időre – ugyanakkor az egész járásban egyetlen gyepmester, egyetlen telep van csak.A térségi összefogás mellett Farkas szerint az állattartási kultúra fejlesztésére és az életszerűtlen központi jogszabályok módosítására is szükség volna. – Van, akit már harmadszor figyelmeztetünk, hogy folyton kiszökik a kutyája, de ő csak megvonja a vállát: nem kötheti meg, mert feljelenti a szomszéd – mondja.