Editnek minden reggel ágyba viszik a Délmagyart

Azok között, akik több mint tíz éve előfizetőink, minden hónapban kisorsolunk öt nyereménycsomagot. A Földeákon élő Vass István és felesége, Edit még akkor is alig akarta elhinni, hogy nyertek lapunk játékán, amikor megérkeztünk hozzájuk. A családfő először azt gondolta, telefonos átverésről van szó.– Óriási meglepetés volt ez! Még sohasem nyertünk, és hogy éppen a kedvenc napilapommal... Hát, álmomban sem gondoltam volna – örvendezett felesége, Edit, ahogy megérkeztünk hozzájuk. Kiderült, férje minden reggel ágyba viszi neki lapunkat a kávé mellé. Ez a reggeli szokásuk csak pár éve alakult ki, a Délmagyarországnak viszont már házasságkötésük óta előfizetői.

Edit elmondta, először mindig a címlapot nézi meg, majd megfordítja, és ahogy sokan mások, ő is hátulról kezdi olvasni.– Bár a sportrovatot kihagyom, a horoszkópot mindig megnéznem, ám kedvenc rovatom a jegyzet. Csodálom az újságírókat, hogy ilyen formában le tudják írni gondolataikat, sokszor szívesen reagálnék rá én is, de még sosem mertem betelefonálni – tette hozzá az újság lapozgatása közben.Pedig a Csörög rovatot is szereti, hiszen érdekli, mi zajlik a környezetében. A napilapok közül a Délmagyart tartja a legjobbnak: ebből első kézből értesül a környezetében lévő dolgokról. Férjével együtt hozzátették, a térségről is sok információt olvashatnak benne, hiszen polgármesterük, Hajnal Gábor igen aktív, gyakran nyilatkozik, így mindig tudják, milyen fejlesztések történnek a faluban. Mivel Edit lelkes rejtvényfejtő, lapunk rejtvénymagazinját nagy becsben tartják.

Öt hűséges olvasónk kapott ajándékot

– Ezeket rendszeresen lefűzöm, amíg meg nem fejtek benne mindent. A másik kedvencem a mellékletek közül természetesen a Gasztromagazin, hiszen imádok sütni-főzni – mesélte a háziasszony.Januárban Vass Istvánék mellett további négy hűséges előfizetőnk kapott hasonló nyereménycsomagot: a sándorfalvi Balogh Bálint, a hódmezővásárhelyi Csontos Bálint, a szegedi Molnár Ferenc és a szintén szegedi Kiss Péter Ferencné. Februárban újra indul hűséges előfizetői játékunk, érdemes olvasni lapunkat ebben a hónapban is.