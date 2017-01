Egész nap gipszeltek a megyei kórházakban

Autók csúszkáltak mindenfelé a megyei utakon is péntek reggel. Aki nem vigyázott, annak könnyen keresztbe fordult a kisebb utcákban az autója. Egy kerékpáros kanyarodás közben a szemünk láttára esett el, de felpattant és tekert tovább. A vastag dzseki megvédte a testét az ütéstől. Gyalogosok is estek-keltek a pillanatok alatt jégpáncéllá változott járdákon. Jelentősen megnövekedett a beteg- és mentőforgalom a hódmezővásárhelyi és a makói kórház sürgősségi osztályán, sok végtagtörést és egyéb, a csúszós út miatti sérülést láttak el – tájékoztatta lapunkat Kallai Árpád főigazgató.



Információink szerint Makón délelőtt tucatnyian érkeztek a sürgősségire, ez négyszerese az átlagosnak. A makói városgazdálkodás az elmúlt napokban többszöri alásózással készült az ónos esőre, elsősorban a kórház, a rendelők, a hivatalok és az iskolák környékén. Ennek ellenére, mint személyesen is tapasztaltuk, kora reggel csúszós volt több kerékpárút – elsősorban azok, amelyek nem aszfaltból, hanem térkőből készültek. Ezekhez munkagépeket küldtek, és sóval kevert homokot szórtak rájuk. A főtéren a közmunkások lapáttal szórták a homokot.



Egy ember megsérült abban a balesetben, ami péntek reggel történt a Szentesről Szegvár irányába tartó úton. Nem sokkal a város után egy személyautó lecsúszott az útról, és egy fának csapódott. Az aszfalt az ónos eső miatt nagyon csúszott, a sofőr elvesztette az irányítást. Egyedül ült az autóban, kórházba szállították. Úgy tudjuk, azon a pár száz méteres szakaszon, bár egyenes nyomvonalról van szó, aznap reggel mások is koccantak. Feltehetőleg azért, mert az út, ha szabad szemmel nem is észlelhető, enyhén lejt. A járműveket még akkor is nehéz irányítani, ha a sofőr lassan halad. Ezekben az esetekben nem történt személyi sérülés, csak kisebb-nagyobb anyagi kár. Az eset után nem sokkal megkezdték az út sózását.



– Jobban örültem volna, ha az összes csapadék hó formájában érkezik, de ez sajnos nem kívánságműsor – árulta el a csongrádi városellátó igazgatója, Bodor János. A cégnek is adott pluszfeladatot az ónos eső, péntek reggeltől két géppel és kézzel is sózták a csongrádi utakat, járdákat. Ahogy végeztek, az eső lemosta, amit kiszórtak. Ilyenkor megvárják, amíg eláll az eső, és újrakezdik – vetítette előre. Hasonló tapasztalatokról számolt be Varga Sándor, a szentesi városellátó vezetője. Reggel 6 előtt már behívták a dolgozókat, de 10-kor abba kellett hagyni a munkát, mert az eső lemosta a kiszórt sót. A Kurca-parti városban két teherautóval, két kisteherautóval és egy kistraktorral dolgoznak, a közmunkások pedig kézzel.