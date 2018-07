Egész nyáron nyitva a makói ifjúsági színtér

Kicsik és nagyok közösen is játszanak, ha úgy adódik. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon jól érzem itt magamat! Egy barátommal együtt jöttem, Bencével sokat x-boxozunk, kártyázunk, társasozunk – mondta a 9 éves Katona Martin Róbert tegnap délelőtt a makói ifjúsági színtérben. Három napja rendszeresen jár ide, és úgy tervezi, a nyári szünet nagy részét itt fogja tölteni.A főtéren lévő ifjúsági színteret olvasóink már jól ismerhetik: beszámoltunk róla, hogy hétvégente különböző, fiataloknak szóló programoknak ad otthont. Most azonban bővült a nyitvatartása: hétköznap reggel 9-től este 9-ig, szombaton pedig délután 2-től este 10-ig kínál lehetőséget a szabadidő eltöltésére. Ez annak köszönhető, hogy pályázati támogatással sikerült felvenni 8 fiatal, érettségizett, 18 évesnél idősebb fiatalt, akik itt vigyáznak kis társaikra, és programokat szerveznek nekik – tudtuk meg a színtér szervezőjétől, Weszelyné Véghseő Henriett-től.A fiatalok egyike, Szűcs Dániel azért jelentkezett a munkára, mert a gimnázium után most van egy szabad éve – egyébként orvos szeretne lenni. – Az a feladatunk, hogy a gyerekekre felügyeljünk, illetve hogy a klubbal kapcsolatos hivatalos ügyeket intézzük – foglalta össze teendőiket. Kiderült az is, hogy jól megértik egymást a gyerekekkel, sőt kreatív ötleteik is vannak a szórakoztatásukra – egy mágnestáblából és néhány kupakból például gombfocipályát készítettek, amin óriási mérkőzéseket tudtak vívni. Persze népszerű a fiúk körében a csocsó, a bűvös kocka és az Uno is, a lányok pedig legszívesebben kézműveskednek.