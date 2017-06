Egy éve tart a műhibaper, de a vége még messze - visszaesett Levi fejlődése

Levi édesanyja hálás volt az alapítvány támogatásáért. Fotó: Szabó Imre

– A télen, mivel abbamaradtak a folyamatos kezelések, sajnos visszaesett Levi fejlődése. Bízunk benne, hogy mostantól újra lesz javulás – mondta a 4 és fél éves, hódmezővásárhelyi születésű Móricz Levente édesanyja, Hegedűs Tímea. A kisfiúról megírtuk, nem sokkal azt követően, hogy világra jött, agyvérzést kapott, ami miatt 90 százalékos agykárosodást szenvedett. Ausztriában őssejtkezelésen és műtéten is átesett, ami átmenetileg javított az állapotán: kezébe tudta fogni a poharat, sőt nevetett is (2016. június 15.: Javult Levi állapota). A család időközben – márciusban – Békéscsabára költözött, mert itt tudják számára biztosítani a legszínvonalasabb rehabilitációt, sőt speciális óvodát is sikerült neki találni.

Levi küzdelmére most azért figyeltünk fel újra, mert az ételallergiás rászoruló gyerekeket támogató, makói székhelyű Babóka Alapítvány vezetője, Görbe József egy nagy adag élelmiszercsomagot vitt neki – róla is kiderült ugyanis egy éve, hogy szervezete rosszul reagál a tejre, a gluténra, a szójára és a mogyoróra. Édesanyja azt mondta, ez nekik nagy segítség, hiszen egyedül neveli a kisfiút és testvérét, pénzt keresni pedig nem igazán tud amellett, hogy szinte minden percét Levi tölti ki. Most egy kéthetes nyári rehabilitációs táborra gyűjtenek, és továbbra is szívesen fogadnak minden segítséget.