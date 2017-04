Egy lépéssel közelebb a hídhoz Magyarcsanád

– Örömmel fogadtam a hírt, nyilvánvaló belőle, hogy komoly a szándék a beruházásra – kommentálta lapunknak az újabb hivatalos tájékoztatást a hídról Farkas János, Magyarcsanád polgármestere. Emlékezetes: a híd újjáépítése a falu lakóinak bő évtizedes álma. Annak idején vasúti és közúti összeköttetésük is volt a túloldali Nagycsanáddal, de a második világháború idején felrobbant – lábai ma is láthatók a folyóban.



Az, hogy uniós források felhasználásával biztosan újjáépül, egy évvel ezelőtt derült ki, ugyancsak a Magyar Közlönyből: a beruházás szerepelt azon a listán, ami a 2014–2020-as határ menti infrastrukturális beruházásokat sorolja fel. A Maroson, egyúttal az országhatáron átívelő Szent Gellért hidat egyébként százötven méteresre tervezték. Az elképzelések szerint két forgalmi sáv, járda és kerékpársáv is lesz rajta, így akár biciklivel is át lehet majd járni dolgozni az egyik országból a másikba, ha megépül.



A beruházás megvalósításának eredetileg kitűzött határideje 2020. Farkas azt mondja, már maga a 12 milliárdos építkezés is lendíteni fog a falun, de számít arra is, hogy ha kész lesz a híd, a könnyű átkelés lehetősége további komoly gazdasági lehetőségeket jelent majd.