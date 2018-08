Egyéves a makói ASZTA

– Azok a családok, amelyekben problémás gyerekek nevelkednek, általában nem mernek kilépni a világba. Itt azt érezhetik, hogy nincsenek egyedül, van egy közösség, ahonnan erőt meríthetnek, segítséget kaphatnak – mondta A Szivárványon Túl Alapítványról (ASZTA) Molnár Anikó kuratóriumi tag.A civil szervezet a hét végén ünnepelte első születésnapját közös bográcsozással, tortával és sok vidámsággal az egykori Szent Gellért diákotthon régi lánykollégiumának épületében. Ezt az egyháztól kapták, majd segítőkkel, önkéntesekkel felújítottak.Az alapítvány egy érintett szülő, Varga Mónika ötlete volt, akinek egy hétesztendős, nem beszélő autista kislánya van.– Az volt a célom, hogy kialakuljon egy összetartó közösség a sérült gyereket nevelő családok számára, ilyen ugyanis korábban nem volt a városban – meséli a kezdetekről. Büszkén mondja: a tavaly nyári megalakulás óta minden hónapban sikerült megszervezni legalább egy összejövetelt. Ezeken meg tudják beszélni közös gondjaikat, örömeiket, közösségépítő programokat tartanak, szakemberek előadásait hallgatják meg, és a gyerekek fejlesztésére is figyelmet fordítanak.– Eleinte két-három család járt el rendszeresen, most már hét-nyolc, és a létszám folyamatosan gyarapszik – teszi hozzá.A gyerekekkel Gyulai Éva személyében persze szakképzett gyógypedagógus is foglalkozik. Mint megírtuk, támogatók jóvoltából be tudták szerezni a mozgáskotta nevű készségfejlesztő eszközrendszert, amely a mozgáson keresztül javítja nemcsak az egyensúlyt, a koordinációt, de még a szociális érzéket is.Közben igyekeznek az elfogadást is erősíteni. Nemcsak az által, hogy náluk együtt játszhatnak a sérült gyerekek a többiekkel, de úgy is, hogy próbálnak minél több városi programon együtt megjelenni, közösen szórakozni.A városnak is fontosA születésnapi ünnepségre eljött a város polgármestere, Farkas Éva Erzsébet is. Az alapítványról azt mondta, fontos társadalmi értékekre hívja fel a figyelmet: a sérült gyerekeket nevelő családokra és arra, hogy ezek a gyerekek együtt nőnek fel ép társaikkal. Az önkormányzat pályázati rendszerén keresztül segíti a hasonló alapítványokat.