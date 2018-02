Egyre több a látogató: tavaly 17 ezren jártak a makói múzeumban

Tavaly 14 és fél ezren vettek részt rendezvényeiken, az emelkedés tehát jelentős. Ez az intézmény vezetője szerint annak köszönhető, hogy sok, ráadásul változatos tematikájú kiállításuk volt. Az évet Sonkodi Rita festőművész tárlata nyitotta, majd következett az origami- és szorobánkiállítás, a néprajzi gyűjtemény 67 éves történetét bemutató tárlat, de megismerkedhetett a közönség Pulitzer József és Munkácsy Mihály kapcsolatával, Hadik Magda szobrászművész alkotásaival és Sissi életével ugyancsak. A sort a Natura Marosmenti Művésztelep kiállítása, a Barátságos fizika című interaktív tárlat és Szilvásy Nándor képzőművész kiállítása zárta.



A múzeum gyűjteményei is gyarapodtak, a beérkezett új tárgyak leltározását egész évben folyamatosan végezték a muzeológusok. A különböző kollekciók immár összesen több mint 83 ezer tételt tartalmaznak. A gyűjtemények digitalizálása is folytatódott. Több műtárgyat pályázati forrásokból restauráltak, így két makói menyasszonyi ládát, egy gondolkodószéket, egy kelyhet és egy festményt. Büszke az intézmény a gondozásában megjelent kiadványokra is. A múlt évben adták ki az első múzeumi évkönyvet, a múzeum szakmai kiadványainak sorát gazdagította a Számadás című néprajzi kiállításhoz készült tárgykatalógus, a Návay Lajosról és a megemlékezésről összeállított kötet, a Csókási képek című kiadvány, József Attila kiszombori verseskötetének másodszori, hasonmás kiadása és a 90 éves Szekeres István képzőművész önálló albuma.