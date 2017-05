Eladja a Maros-parti üdülőket a város

– Ez volt a legnagyobb problémánk – mondta Jenei Sándor, a Maros-parti üdülősök 120 tagot számláló baráti körének elnöke tegnap délután, miután találkozni tudtak a városháza képviselőivel. Megírtuk, az önkormányzattól nyaralót bérlők régóta szeretnék megvásárolni a telkeket, amelyeken az épületeik állnak, eddig azonban nem kaptak egyértelmű választ a városházától arra, ez lehetséges-e. Becslések szerint egyébként nagyjából 250 üdülőtelek van itt, és harmaduk már most is magántulajdonban van.



Szabó Sándor, a jegyzői iroda vezetője a találkozón, amin mintegy tucatnyian vettek részt, azt mondta, igyekeztek felmérni a bérbe vett nyaralókat, és akiknek megtalálták az érvényes bérleti szerződését, azoknak már küldtek tájékoztató levelet. A többieknek egyeztetést ajánlott. Elhangzott: mivel a telkek önkormányzati tulajdonban vannak, a jogszabályi előírások miatt ezeket csak testületi döntés alapján, nyílt árverés keretében lehet érvényesíteni – ugyanakkor a bérlőknek elővásárlási joguk van. A vételárról független értékbecslő szakvéleménye alapján döntenek. A hivatalos eljárás szeptember körül fejeződhet be.



Bár a megbeszélésen nem került szóba, mi megkérdeztük Zsámboki Zsoltot, a városháza műszaki csoportvezetőjét, sikerült-e már megoldást találni a Maros-parti üdülők szennyvízelvezetésére. Mint beszámoltunk róla, az egyik üdülő gazdája, Mészáros Tamás szeretett volna rákötni a zöld háztól érkező csatornára, kiderült azonban, hogy ez nem lehetséges, mert nagy nyomású vezetékről van szó. Ugyanakkor nyilván mások is szeretnék elvezettetni a szennyvizet, hiszen sokan ott is laknak, ráadásul a területen tájvédelmi körzet is van. Megtudtuk, az üdülők egy részét egy másik vezetékre rá lehet csatlakoztatni, azt azonban az Alföldvíz csak az egyes igények alapján tudja megmondani, ez hol lehetséges. A többi üdülőnél ennek megoldása pluszberuházást igényel – hogy ebből mikor lesz valami, egyelőre nem tudni.