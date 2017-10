Elég lesz 8,8 milliárd a fürdőhöz? Makovecz fia méltatlannak tartja a korrupció emlegetését - Zeitlert nem győzte meg

Zeitlert nem győzték meg

A makói önkormányzat már el is küldte kérelmét a kormánynak a Hagymatikum bővítéséhez szükséges 8,8 milliárdos támogatásra, az engedélyes tervek készítése is megkezdődött – jelentette be sajtótájékoztatóján Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere. Hozzátette, sajnálja, hogy az előzetes egyeztetések ellenére 3 ellenzéki képviselő tartózkodott a szavazáskor, és hogy politikai vita lett a beruházásból. Megírtuk , a testület a makóiak véleményét megismerve úgy döntött, a fürdőt nemcsak élményelemekkel, de sportuszodával is bővítik – ez utóbbi a költségvetés nagyobb, 5,6 milliárdos része. Zeitler Ádám jobbikos képviselőtől elhangzott, hogy ez túlárazott, korrupciógyanús összeg. A sajtótájékoztatón ott volt a tervezőiroda részéről Gerencsér Judit tervező és Makovecz Benjámin ügyvezető, akik tételesen felsorolták, mi mibe fog kerülni, és elismételték, miért drágábbak a szokásosnál a Makovecz-stílusú épületek . Utóbbi méltatlannak is nevezte a korrupció sejtetését.A beruházás 8,8 milliárdos összegéről egyébként többször elhangzott, hogy a tervezői kalkuláció az aktuális árak, költségek alapján. Kérdésünkre, hogy mi lesz, ha menet közben annyit drágulnak az építőanyagok, emelkednek a munkabérek, hogy ez kevés lesz, Makovecz Benjámin azt mondta: egyrészt igyekeztek mindent takarékosan tervezni, másrészt az összegben – az előírásoknak megfelelően – tartalék is van. Farkas Éva Erzsébet pedig azt mondta, hogy a pénzt egyébként is a beruházással párhuzamosan folyósítják majd Makónak, és ha szükséges, tudnak róla egyeztetni.A jobbikos Zeitler Ádámot nem győzték meg az egyeztetéseken a beruházás részleteiről elhangzottak, fenntartja állítását, hogy túlárazott és ez már önmagában felveti a korrupció gyanúját – reagált a képviselő sajtótájékoztatóján. Ő 4 emeletes uszodakomplexum helyett egy hasonló méretű medencével ellátott, de kisebb, szerényebb sportuszodát szeretett volna. Nem csak az építkezés, hanem a későbbi fenntartás költségei miatt is aggódik.