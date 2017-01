Elfogyott a védett sáv a makói Maros-hídnál

– Életveszélyes – röviden így jellemezte a makói Kiss Gábor a 43-as főútvonalnak azt a szakaszát, amelyik a Maros-hídra visz fel, illetve onnan le. Mármint a kocogóknak és a kerekezőknek, mert a sárga csíkkal az autós forgalom elől elzárt sáv elvékonyodott. Ennek az az oka, hogy az úttest pereme felől egyre szélesebben lepi be a föld, és nő a gaz. Ez balesetveszélyes, hiszen sok helyütt már a sárga csíkon vagy azon kívül kell kerékpározni, ha pedig egy másik kerékpárost vagy futót kell előzni, ki kell menni az autók közé is – tette hozzá saját tapasztalatai alapján. Neki szenvedélye a futás, gyakran indul hosszútávú versenyeken is, ezért sokszor edz itt.Hasonló tapasztalatokról számolt be a lapunkban már bemutatott szenior atlétabajnok, Sebők Árpád is. Amikor tegnap a hídnál találkoztunk vele, épp biciklizett ki a Maros-parti sportpályára. Szerinte ideje volna már letakarítani az aszfaltot, mert a jó egy méter széles szabad sávból néhol csak a fele, máshol még annyi sem maradt. A sávot egyébként nagyon sokan használják, nem csupán sportolási céllal. Mint köztudott, Kiszombor és Makó között van egy jó minőségű kerékpárút. Mivel a két település alig néhány kilométerre van egymástól, sokan ezt a szakaszt érintve járnak kerékpárral dolgozni, iskolába vagy ügyeket intézni. Mi nagyjából negyedórát töltöttünk a hídnál, ez idő alatt tucatnyi kerékpáros haladt át valamelyik irányba.Megkérdeztük az út gazdáját, a Magyar Közutat, mikor takarítják le a sávot. Amint levelünkre választ kapunk, visszatérünk a témára.