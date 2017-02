Elhunyt a sztárok makói cipésze, Kaposvári József

Fiatalon, váratlanul elhunyt a hét végén az országszerte ismert makói cipészmester, Kaposvári József. Egyszerre népszerűsítette Makót és tette megbecsültté a tisztes kétkezi munkát: egyedi, kézműves cipőket készített. Tehetségének hamar híre ment, rendelt tőle lábbelit Mező Misi ( erről itt írtunk korábban>> ), Temesi Berci, Rákóczi Feri, Lukács Laci és Emilo is. Utóbbi révén az egyik országos csatorna showműsorának nézői is megcsodálhatták apró műhelyét.Úgy emlegették, mint a sztárok cipésze, azt viszont nem mindenki tudta róla, hogy a speciális gyógycipőknek is mestere volt . Az egyik oka, hogy ezt a hivatást választotta, éppen az volt, hogy egy születési rendellenesség miatt neki is ilyen lábbelit kellett viselnie. A másik pedig, mint büszkén mesélte, az, hogy a nagyapja is cipész volt és szerette volna tovább vinni a családi hagyományt.Most már az angyaloknak is lesz szép cipője – írta valaki a Facebookon a tragikus hírt olvasva. Még 40 éves sem volt.