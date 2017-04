Elhúzódó per várható a félmilliárdos kárt okozó iskolaszövetkezet ügyében

Októberben megírtuk, hogy 560 millió forintot keresnek az iskolaszövetkezet vezetőin. Az egyikük szerint úgy volt 600 millió forintos forgalma a szövetkezetnek, hogy közben nem is végzett semmilyen tevékenységet. Az ügy még évekkel ezelőtt pattant ki, öt évvel ezelőtti diákmunkákkal kapcsolatosan.



A makói iskolaszövetkezet a vádirat szerint diákmunkásokat közvetített ki egy kft.-n keresztül a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt.-nek. A diákok a munkát elvégezték, amit a gyanú szerint az elnök leigazolt, majd kiszámlázta a tiszteletdíjat a kft.-nek, ám nem nyújtott be áfa bevallást az adóhatósághoz.



Októberben a makói iskolaszövetkezet vezetőit hallgatták meg a bíróságon, csütörtökön a szövetkezet és a Humán Operátor Zrt. között közvetítő kft. ügyvezetőjét hallgatták meg tanúként. A bíró, az ügyész és még a vádlottak ügyvédje is azt próbálta megérteni, hogy miért volt szükség a vállalatoktól a munkaerő megrendelést begyűjtő Humán Operátor Zrt. és a diákmunkásokat toborzó iskolaszövetkezet közé egy újabb cégnek beékelődnie.



A tanú vallomása szerint az egész életét az autóban töltötte, időnként, főleg a lakóhelye közelében a diákok felvételénél is megjelent. Végül azzal magyarázta a cég beiktatásának szükségességét, hogy annyira kiterjedtté vált a munkaterülete a zrt.-nek, hogy már nem bírták a munkatársak. A beékelődő cég vezetője hangsúlyozta, hogy a nyomozás kezdete óta többször is vizsgálódott az adóhatóság, és mindent rendben találtak.



A csütörtöki tárgyalásra megidézték a Humán Operátor Zrt. vezetőjét is, aki arra hivatkozva mentette ki magát a tárgyalásról, hogy testületi ülésen kell részt vennie, ő ugyanis Szombathelyen képviselő. A tárgyalás pénteken is folytatódik.