Eljött megnézni, hol lőtték le a bátyját - A magyarkanizsai Kriska Ferenc testvére Makón esett el

Kriska Ferenc és felesége az elesett testvér sírjánál.

Kriska Ferenc megköszönte Sarkadi Ágotának, hogy gondozzák a honvédsírokat. Fotó: Szabó Imre

Mi lett az apátfalvi katonával?



Kriska Ferenc egy rejtélynek is szeretne utánajárni lapunk segítségével. Elmesélte egy gyermekkori emlékét: édesapja két héten át bújtatott egy apátfalvi katonát civil ruhában, aki a kanizsai kompon próbált átkelni. A kompon utazókat az ő kivételével lelőtték, ő úgy menekült meg, hogy a folyóba ugrott, majd kiúszott. Annyit tud róla, hogy nagyjából a századfordulón született, 4 gyereke volt és Józsefnek hívták. Mint mondta, a férfi kora miatt aligha él már, valószínű azonban, hogy megmenekülésének történetét elmesélte gyerekeinek, unokáinak.

– Azt akkor megtudtuk, hogy sikeresen hazatért, de a továbbiakról nem kaptunk hírt. Szeretném tudni, mi lett vele – mondta.

– Én akkor tizenéves voltam. Magyarkanizsa kevesebb mint negyven kilométerre van Makótól, így hallottuk az ágyúk dörgését, amikor a harcok ott folytak. Azt azonban csak később tudtuk meg, hogy Mihály bátyám ott, akkor halt hősi halált – elevenítette fel a második világháború időszakát a 88 esztendős, magyarkanizsai Kriska Ferenc.Az idős férfi amikor csak teheti, ellátogat a Maros-parti városba, bátyja sírjához. Lapunk városi szerkesztőségét azért kereste fel, hogy segítsünk neki a múltidézésben.A seprűkészítőként mindmáig dolgozó Kriska Ferenc ereklyeként őriz egy levelet, amelyet a szülei kaptak a makói Füleki Józseftől. Ő volt az, aki Szegedi utcai lakosként megírta nekik, mi történt katonaként szolgáló testvérével. A levélből kiderül, 1944. október 6-án a magyar honvédek megpróbálták visszafoglalni a várost az oroszoktól, a támadás azonban az utánpótlás hiánya és az óriási túlerő miatt kudarcba fulladt. Ennek során, utcai harcokban kapott halálos lövést Kriska Mihály tizedes.Füleki József pontosan leírta, hogy a Szegedi utca 54. számú ház kiskapuja előtt esett össze és halt hősi halált, s azt is: a harcok elültével, hat nap után helyezték örök nyugalomra bajtársaival együtt a református ótemetőben. Kriska Ferenc azt mondja, bár ő és felesége a bátyja sírját mindig rendben tartotta, egy időben, sok évvel ezelőtt szomorúan látta, hogy a hősi sírok elhanyagoltak. – Azt hallottuk, azért, mert nem hősnek, hanem ellenségnek tekintették őket, hiszen a felszabadító szovjetek ellen harcoltak – emlékezett.Ma már persze ez másként van. A férfi ugyancsak őrzi lapunk egy cikkét, amelyben beszámoltunk róla: a makói gimnazista, Sipos Maja Flóra édesanyjával és nagyapjával együtt önkéntesként vállalta a hadisírok, köztük a református ótemetőben lévő nyughelyek gondozását. – Egyszer szeretném ezt nekik megköszönni – mondta. Segítettünk neki, hogy ezt megtehesse: felhívtuk az édesanyát, Sarkadi Ágotát, aki örömmel szakított időt a találkozóra. – Ezért érdemes csinálni! – mondta Ágota meghatottan, miután hosszasan beszélgetett a hálás férfival.Kriska Ferenc egyébként autóval többször átutazott a Szegedi utcának azon a szakaszán, ahol a bátyja hősi halált halt, de közelről még nem látta a helyet. Most elsétáltunk vele a Szegedi utca 54. számú házhoz. Itt most egy modern építésű ház áll – jöttünkre Kövegy volt polgármestere, Takács Zoltán nyitott kaput.– Annak idején itt egy régi parasztház állt, és kertészet működött. Akik ott laktak, már nem élnek – ennyit tudott mondani a háborús időkről.Kriska Ferenc megrendülten hallgatta szavait ott, ahol testvére a golyózáporban életét vesztette. Kiderült az is, hogy Takács Zoltánnak is van köze a Délvidékhez, édesapja ugyanis csendőrként szolgált Újvidéken. Amikor búcsúzóul kezet fogtak, abban maradtak: minden háború borzalmas, és jó lenne, ha többé senki nem halna meg olyan értelmetlenül, mint Kriska Mihály Makón.