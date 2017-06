Ellepték Makó belvárosát a patkányok

Komoly járatokat láttunk az egyik háztömb melletti kertben. Fotó: Tudósító

– Korábban is, most is láttam a Tömörkény, illetve a Hunyadi utca környékén patkányokat. Még a játszótéren is – mondta az egyik környékbeli paneltömbben élő makói édesanya, Sánta Katalin. A városházától alig pár száz méterre lévő játszótérnél mi is jártunk, sőt megtaláltuk az egyik háztömb előtti kertben azt a területet is, ahol jó néhány patkánylyuk látható. A környéken többen is megerősítették, szoktak találkozni a rágcsálókkal – volt, akitől még mobiltelefonnal készült képet is kaptunk, amint a patkány épp kikukucskál az egyik lyukból.

Fotó: Tudósító

A témáról tegnap sajtótájékoztatót tartott Mucsi Tamás, a Demokratikus Koalíció választókerületi elnöke. Ő egyben a Deák Ferenc utcán működő ifjúsági klub vezetője, és ilyen minőségében ő is készített a környéken az állatokról fotókat. Ezeket felrakta a Facebookra, és a hozzászólásokból kiderült, szinte az egész belvárosban felbukkantak patkányok: kapott visszajelzést a Hunyadi utcáról, a Csanád vezér térről, a Ráday lakótelepről, az Úri utcáról, de volt, aki jelezte, hogy fényes nappal a piacon is látott rágcsálót. Mucsi azt mondta, az előző városvezetés idején, mint a gázmesteri jegyzőkönyvek is tanúsítják, Farkas Éva Erzsébet polgármester állításával ellentétben ilyen probléma nem volt a városházán, és a vízmű is odafigyelt a csatornahálózat rágcsálómentesítésére. A téma az ő felvetésében amúgy azért pikáns, mert mint beszámoltunk róla, egy korábbi, nagy vihart kavart Facebook-bejegyzésben olyan, a városháza folyosóján szaladgáló patkányokról írt, akik „két lábon járók" ().

Megkérdeztük a városházát, a makói belvárosban legutóbb mikor volt, illetve legközelebb mikor lesz rágcsálóirtás. Azt válaszolták, ez idáig a belvárosból nem, csak Honvéd városrészből kaptak bejelentést – ott több rágcsálóirtást szerveztek már. Idén is lesz ilyen az Alföldvíz Zrt.-vel közösen. Kérik a lakosságot, amennyiben rágcsálókat észlelnek bárhol a városban, jelezzék az önkormányzatnak telefonon a 06-80/820-039-es zöldszámon vagy személyesen a polgármesteri hivatal hatósági csoportjánál. Amennyiben a probléma megalapozott, a város más részein is szervez az önkormányzat összehangolt rágcsálóirtást az Alföldvízzel közösen.