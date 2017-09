Elmegy a kritizált palotai fogorvos

– December 31-éig köti még a feladatellátási szerződése. Ő kezdeményezte, hogy bontsuk föl – válaszolta kérdésünkre Nyergesné Kovács Erzsébet csanádpalotai polgármester. A szerződésben, amelyet a fogorvos több mint tíz éve kötött az önkormányzattal, féléves felmondási idő szerepel. A polgármester tájékoztatása szerint júniusban kapták meg az értesítést, hogy a doktornő fel akarja bontani a megállapodást.Azt nem tudjuk, hogy ez a döntése összefügg-e azzal, hogy június elején a Facebook közösségi oldalon, majd lapunkban is szó volt róla. Egykori betegei megnézték az ügyfélkapujuk segítségével a „betegéletútjukat", és azt találták, hogy a fogorvos olyan kezeléseket is elszámolt a nevükkel, amelyek nem történtek meg. Ketten hivatalos bejelentést tettek emiatt, az igazság kiderítése érdekében vállalták a nyilvánosságot és az eljárást. Bisztrán Györgynét és Brútyó Boglárkát meghallgatták a kormányhivatal vásárhelyi járási hivatalának népegészségügyi osztályán, majd augusztus 29-én szakfelügyelő főorvos vizsgálta meg a fogaikat , hogy a valóságot hivatalos eljárásban lehessen összevetni a fogorvos dokumentációival .„A bejelentők fogászati státuszát tartalmazó dokumentumokat további intézkedés céljából továbbítjuk az ügyben hatáskörrel rendelkező hatósághoz, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Ellátási és Koordinációs Főosztályához" – tájékoztatott pénteken a megyei kormányhivatal sajtóosztálya. Az alapkezelő szankcionálhat, ha úgy találja, hogy más a helyzet papíron, mint a valóságban. A vizsgálat még tart, és amennyit megtudtunk róla, abból az derül ki, hogy nem is olyan egyszerű, mint laikusként gondolnánk. A kiszombori rendelőben megállapították, hogy Boglárkának minden maradandó foga megvan. A csanádpalotai fogorvos elszámolása szerint viszont ő Bogi három fogát kihúzta, a lányt 2005. október 22-én, 2006. február 17-én, 23-án és június 22-én kezelte.Bogi ekkor 10-11 éves volt. Ő állítja, nem járt a rendelőben, és emlékei szerint ekkor már jócskán maradandó fogai voltak. Ha azonban a fogorvos azt állítja, tejfogakat húzott ki, nehéz igazságot tenni. Bisztránné Erzsébet jobb felső négyes fogára szépészeti beavatkozást számolt el a fogorvos 2016. április 13-án. Erzsébet állítja, nem járt a rendelőben. A kiszombori vizsgálat megállapította: az a foga nincs is meg. Nem létező fogon nem lehet szépészeti beavatkozást elvégezni. Ha azt azóta egy fogorvos kivette volna, annak a beavatkozásnak is nyoma lenne a betegéletútján. Erzsébet azt is reméli, hogy az időközben elvégzett szájsebészeti röntgen felvétele a hozzáértőknek bebizonyítja, az a fog már régebb óta hiányzik.Mindketten kaptak értesítést a napokban arról, hogy a vizsgálat zajlik. Most is kértük az érintett fogorvost – ahogyan eddig már kétszer –, hogy mondja el az álláspontját. Megköszönte, de ezúttal is visszautasította a lehetőséget.