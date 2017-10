Elmentek a nagy falig: kínai útra hívták meg a makói táncosokat

Makóiak Kínában. Ott ők számítottak kuriózumnak. Fotó: Maros Táncegyüttes

Néptáncot azért is érdemes tanulni, mert a magyar csoportokat sokfelé hívják. Be lehet járni, meg lehet így ismerni Európát. Kínába azonban nem ilyen egyszerű eljutni. A makói Maros öt felnőtt táncos párjának ebben volt része. Szeptember 4-étől 15-éig Csongrád megyei küldöttség járt Kína Shaanxi tartományában. A makóiak mutatták be a helyi táncokat, népdalokat és viseleteket. A csoport több ezer ember előtt lépett fel. Meglátogattak egy ottani profi együttest is, akik dél-alföldi csárdást tanultak tőlük. A kínai vendéglátók nagyon kitettek magukért, elvitték a Csongrád megyeieket a nagy falhoz, láthatták az agyaghadsereget. Jártak bentlakásos középiskolában, ahol kétezer diákkal hatszáz tanár foglalkozik; a világ almatermelésének 20 százalékát adó gyümölcsösök egyikében, ahol a fán minden alma be volt zacskóba csomagolva, hogy ne ártsanak neki a rovarok és az időjárás viszontagságai. Láttak rendet, fegyelmet; a szállodában reggel, műszak előtt zenére tornázó szakácsokat. Arról, hogy ott rengeteg az autó, lehet olvasni. Egészen más élmény egy olyan városban járni-kelni, ahol 5 és fél millió ember 5 millió autót használ, három-négy sávos utakon.

– Az egyik fellépés olyan fesztiválon zajlott, mint amilyen itt a Váll-Ker grillpartija, egy ottani vállalat rendezte – mondta Tóthné Döme Mária művészeti vezető. – A közönség nagyon fegyelmezett. Kis taps után vártáka következő produkciót. Miután a műsorközlő elmagyarázta, hogyan szokás tapsolni Európában, kicsit felengedtek. Aztán százan vették körbe a táncosainkat, együtt fényképezkedtek velük, a kezükbe adták a gyereküket. Szokatlan, álomszerű élmény volt – tette hozzá.