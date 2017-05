Elmosta az eső a makói városnap szabadtéri részét

Hiába a gazdag programválaszték, az időjárás miatt felemásra sikerült a makói városnap: a szabadtéri rendezvények nagy részét elmosta az eső. Így volt ez pénteken és vasárnap is, amikor a főtéri szökőkút környékén felállított kézműves standok üresen maradtak – csak szombatra jutott egy kis napsütés. Aznap viszont nyüzsgő és vidám képet mutatott a belváros, Bereczki Zoltán esti élő koncertjére is nagyon sokan voltak kíváncsiak. A Hagymaházban tartott rendezvényeknek viszont szerencsére nem tudott ártani az időjárás. Telt házas volt a Bartók-iskola fúvószenekarának filmzenekoncertje, és Szentpéteri Csilla jótékonysági hangversenye is nagy sikert aratott.