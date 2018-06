Elnök nélkül maradtak az állatvédők Makón - menhely híján a működés is kérdéses

– Az volt a legnagyobb baj, hogy nem sikerült menhelyet kialakítanunk. E nélkül egy ilyen egyesület képtelen megfelelően ellátni a feladatait. Előfordult, hogy 20 mentett kutya lakott az udvarunkban – mondja Kaskötő Gizella, a Makói Állatvédő és Természetvédő Egyesület koordinátora.



A civil szervezet nemrégiben vezetők nélkül maradt: ő és az elnök, Erdei Barbara – egyébként anyáról és lányáról van szó – nagyjából egy időben jelentették be, hogy lemondanak tisztségükről és kilépnek. Barbara esetében ennek magánéleti oka is volt: babát vár, és a közeljövőben aligha lesz ideje a kóbor állatok gondjaival is foglalkozni. Távozásukat egy rövid közleményben a Facebookon bejelentették, ennek ellenére még mindig sokan keresik őket állatvédelemmel kapcsolatos problémákkal.



Mindketten két esztendőt töltöttek az egyesület irányításával. A civil szervezetnek jelenleg 17 tagja van. Hogy ki lesz az új vezető, egyelőre nem tudni: a lemondás egyelőre hivatalosan még nem hatályos, mert a bíróságnak nem nyújtották be az erről szóló tájékoztatót. A volt koordinátor azt mondja, az iratokat összekészítette, az egyesület telefonját kikapcsolta, és mindezt a csipolvasóval együtt szívesen átadja annak, aki vállalja az egyesület további irányítását, eddig azonban a tagok közül nem vállalta ezt senki. Az állatokat ettől függetlenül magánemberként továbbra is szereti – most is gondoz kidobott kiskutyákat.