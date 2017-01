Első fiuk elvesztése után újra boldogok Nózsiék

– Amikor Martin elment, édesanyámnak azt mondtam, megbolondulok gyerek nélkül. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar újra édesanya leszek, de természetesen nagyon örülök, hogy Alex megérkezett – mondta a maroslelei Krajnyák Evelin A fiatal, most 19 esztendős édesanyát és férjét, a 27 esztendős Nózsi Sándort egy esztendeje mutattuk be olvasóinknak azért, mert első kisfiuk súlyos rendellenességgel jött világra. Martint születése óta infúzión kellett táplálni, mert rövidbél-szindrómában szenvedett. Vékony- és vastagbelének jelentős része hiányzott, ezeket a hasfalra vezették ki.Ötször műtötték, élete nagy részét kórházban kellett töltenie (2016. január 13.: Születése óta infúzióval táplálják Martint). A hősiesen küzdő kisfiút olvasóink szívükbe zárták: a családot összesen több mint 600 ezer forinttal támogatták a Lapcom Média Alapítványon keresztül. A szülők utólag is azt mondják, nagyon hálásak azért, hogy ilyen sokan melléjük álltak, együtt éreztek velük. Martin szervezete végül tavaly márciusban adta fel a küzdelmet – mindössze 16 hónapot élt.Bár a hasonló tragédiák sok esetben azzal járnak, hogy a szülők eltávolodnak egymástól, a maroslelei fiatalok esetében ez pont fordítva történt. Nem volt kérdés, hogy együtt vészelik át a nehéz napokat, egymásból merítenek erőt a folytatáshoz. Most azt mondják, erősebb a kapcsolatuk, mint volt. Talán ezért jutalmazta meg őket az élet azzal, hogy a tragédia után nem sokkal Evelin ismét várandós lett. Alex születésére a szülők persze felelősségteljesen készültek.Már a baba vállalása előtt szakemberekhez fordultak, genetikai vizsgálatot is kértek – tudni akarták, hogy amennyire ez előrelátható, a második baba egészséges lesz. Megnyugtatták őket. Miután Alex megszületett, az orvosok minden lehetséges vizsgálatot elvégeztek rajta, és kiderült, szerencsére makkegészséges. Január 14-én, délelőtt negyed 12-kor látta meg a napvilágot 52 centivel és 3500 grammal.Evelin azért külön is boldog volt, hogy Alex a szülés után nála maradhatott – Martint sajnos szinte azonnal el kellett vinniük az orvosoknak. Azt, hogy egy ilyen pici babát hogyan kell gondozni, tulajdonképpen most tanulják, hiszen Martin csak hat hónaposan kerülhetett haza. A csöppség körüli teendőkből a büszke apuka is kiveszi a részét – igaz, egyelőre keveset van otthon. Most még Veszprémbe jár dolgozni, kéthetente tud hazajönni, de már beadta az önéletrajzát több helyi céghez, hogy a család mellett lehessen.Nózsi Sándor azt mondta, az igazi boldogság az lenne, ha Martin is velük lehetne, de természetesen így is örülnek. Felesége, aki a csuklójára tetoválva viseli első kisfiuk nevét, ehhez hozzátette, Martint nem tudják és nem is akarják elfelejteni soha. – Őt mindig a lelkünk mélyén őrizzük – fogalmazott.A temetőbe rendszeresen kijárnak – karácsonykor egy kis fenyőfát, illetve ajándékokat is vittek a sírhoz. Abban a szobában, ahol a kiságy van, és ők is laknak, kép is van Martinról, meg egy apró mécses. – Még nem tudjuk, hogyan, de ha nagyobb lesz, biztosan el fogjuk mondani Alexnek, hogy volt egy testvére. Most még nem látszik, de hasonlít is rá – mondta az édesanya.