Első volt Csongrád megyében, lassan mégis összeomlik

– Ha ez a híd nem volna, bő egy kilométeres kerülővel, egy másik hídon keresztül tudnék csak bejutni a faluba. És nem csak én: a hídon túl az utcában még van hat lakott ház – mondja az ugyancsak ott élő Szabó Ferenc.Éppen hazafelé kerékpározott a hídon át. Mint mondja, napjában többször is át kell kelnie a Száraz-ér felett. Ha a másik hidat kellene használnia, az nemcsak a kerülő miatt lenne gond: földes úton át juthat el odáig, ami esős időben szinte járhatatlan.Csongrád megye első háromöles, boltíves hídjáról van szó, amely annak ellenére, hogy kuriózum, nem áll sem helyi, sem műemléki védelem alatt. Az a pillére sérült, ami a település felől van – mint látható, nagyon sok tégla kipotyogott belőle, és ez akár életveszélyes is lehet. Egy hídépítő mérnök azt mondta, amíg nincs helyreállítva, csak minimális forgalmat bír el, legfeljebb autóval lehet rajta közlekedni. Az átjárás mellett további gondot jelent, hogy a csatorna felett itt vezetik át az összes közművet.

A híd állapota a napokban Lázár János honatya-miniszter fórumán is szóba került. Hajnal Gábor polgármester azt mondta, az szabad szemmel is látható, hogy a híd rozoga. Ennek valószínűleg az az oka, hogy amikor megtervezték, nagy munkagépek, traktorok nem jártak rajta át a külterületi földekhez, legfeljebb lovas kocsik. Annak érdekében, hogy megmaradjon, amíg fel tudják újítani, kéttonnás korlátozó táblákat helyeztek ki – a környékbeliek szerint azonban ennek sok foganatja nincs.A polgármester lapunknak azt mondta, a területet egyébként is pásztázza térfigyelő kamera; most annak járnak utána, meg lehet-e bírságolni ennek felvétele alapján a szabályszegőket, annak ugyanis már lenne visszatartó ereje.Az igazi megoldás persze az építmény rendbetétele volna, csakhogy ehhez pénz kellene, nem is kevés. Már a hivatalos statikai szakértői vélemény is másfél millióba kerül, a tervezés nagyjából 3 millióba, és a munkálatokról még szó sem volt.Ez utóbbi költségét – a választott műszaki megoldástól függően – a falu első embere minimum 50 millióra becsüli, de a végösszeg ennek akár a duplája is lehet. Ennyi pénze az 550 milliós éves költségvetéssel rendelkező településnek nincs, és pillanatnyilag pályázati forrás sincs ilyen beruházásokra. Hajnal Gábor abban bízik, Lázár Jánostól kap majd segítséget a helyzet rendezéséhez.