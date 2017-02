Emelik a cégvezetők bérét Makón

Míg a városvezetők javadalmazásának mértékét központi jogszabály írja elő, itt az emelést azzal indokolják, hogy a jó szakemberek megtartása érdekében juttatásaikat közelíteni kell a piaci cégvezetők járandóságához. A javaslat szerint a Hagymaház, a sportcsarnok, a városgazdálkodás és a helyi tévé első emberének eddigi havi bruttó 350 ezres fizetése 400 ezerre nő. Hasonló lesz a jövedelme az emelés után az óvoda, az összevont múzeum és könyvtár, valamint az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjének is. Érdekesség, hogy a Hagymatikum főnökének fizetésén nem emelnek – mert ő már most is havi bruttó 500 ezret kap –, és változatlan marad a még mindig létező vízmű igazgatójának havi bruttó 200 ezre is. Utóbbi azért, mert a cég sorsát most rendezik.



A ma reggel 9-kor a városházán kezdődő ülésen ezenkívül terítékre kerülnek az önkormányzati tulajdonú cégek idei üzleti tervei, elfogadják a városi költségvetést, módosítják a helyi adókat, és újraszabják a városi tulajdonú lakások, egyéb bérlemények rendeletét.