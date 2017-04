Engedéllyel mehetnek a kitiltott gazdák a 43-as főúton

– Még nem kértem engedélyt, mert nekem és a gazdák többségének is inkább a betakarítási szezonban lesz probléma ez a súlyhatár – mondta Nagy-György József gazdálkodó lapunknak azzal kapcsolatban, hogy – mint akkoriban megírtuk – az idei évtől kitiltották a 43-as főút teljes makói szakaszáról a 20 tonnánál nehezebb járműveket. Ennek oka, hogy az új útdíj bevezetése óta a sofőrök visszaszoktak ide. Akkor azt is megírtuk, a helyi vállalkozások külön engedélyt kérhetnek – a gazdálkodók közül azonban sokan most, a mezőgazdasági munkák idején szembesültek a problémával.



Kádár József, a Csanád és Térsége Gazdakör elnöke lapunknak elmondta: már többen megkeresték őket, segítséget kérve az adminisztrációhoz. A gazdakör, illetve a városháza jegyzői irodája az érdeklődőknek formanyomtatványt ad az engedélykéréshez, de ez letölthető a város honlapjáról is. További egyszerűsítés, hogy nem kell Szegedre vinni – a Magyar Közút makói, Vásár téri irodájában is elfogadják. Arra azonban érdemes ügyelni, hogy az egyébként ingyenes engedély kiadásának határideje 2 hét.



Nagy-György József úgy fogalmazott, ez segítség a termelőknek, és a gazdakör ennél többet nyilván nem is tud tenni. Ő maga is egyetért azzal, hogy a nehéz járműveket – mindenekelőtt a kamionokat – kitiltották a főútról, ugyanakkor szerinte egyszerűbben is meg lehetett volna oldani, hogy a helyi gazdákat mentesítsék. – Ha kitettek volna mondjuk egy kiegészítő táblát a tiltó mellé, hogy ez csak az útdíjfizetésre kötelezett járművekre vonatkozik, nekünk semmi teendőnk nem volna – mondta.