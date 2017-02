Építi az új parkolót a makói gumigyár

Kedden megírtuk: a Rákosi úti üzem körül alig férnek el a parkoló autók. Sokan zöld területre, illetve a szomszédos gyárak parkolóiba kényszerülnek, ráadásul a közelmúltban még kevesebb lett a hely, mert a gyár előtti 200 méteres útszakaszon közlekedésbiztonsági okokból megtiltották a megállást. A gyárnegyedben összesen közel 4000-en dolgoznak.



Az ügyvezetői tájékoztatóból kiderül, a makói telephely létszáma az elmúlt 2 évben 800 fővel bővült; most 2500 embert foglalkoztatnak, a város 30 kilométeres körzetéből járnak be dolgozók. A létszámbővítéssel együtt a parkolóhelyek számát is növelték, buszjáratokat is fenntartanak a környező településekre, mégis sokan jönnek autóval. A múlt év elején további területet béreltek a kocsiknak az egyik szomszédos üzemtől, de ősszel és télen sokan váltottak kocsira kerékpárról – ezért kevés megint a parkolóhely. Az új parkolót építését most készítik elő, itt 67 kocsi fér majd el. Emellett további lehetőségeket is keresnek a bővítésre.