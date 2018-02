Építkeznek, de a baglyok maradtak - fotók

A görög mitológiában Pallasz Athéné szent állataként a tudás és a bölcsesség szimbóluma a bagoly. Ezek a madarak talán azért maradtak Makón, mert megérezték, könyvtár lesz a fák közelében. Fotó: Szabó Imre

Úgy tűnik, nem riasztotta el megszokott téli pihenőhelyüktől az erdei fülesbaglyokat az új könyvtár építése Makón: a Csanád vezér téri nyírfákon egyik délután legalább tucatnyit láttunk belőlük. Egyébként ez Közép-Európa egyik leggyakoribb bagolyfaja. Védett ragadozó madár, eszmei értéke 50 ezer forint. Az egykori Skála Áruház, a rendőrkapitányság, illetve az itteni lakóházak közelében álló fákon először néhány éve kerestek menedéket a zord idő elől. Azóta szinte a téli városkép részévé váltak – volt, amikor 50-60 madarat is meg lehetett figyelni.

A környéken néhány fát ki kellett vágni az építkezés miatt, és néhányan amiatt is aggódtak, hogy a munkálatok esetleg megzavarják Makó téli vendégeit. Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója már tavaly igyekezett megnyugtatni mindenkit: ha a környéken van elég fa, a baglyok egyszerűen keresni fognak maguknak másik telelőhelyet, esetleg a megmaradt kevesebb fán fognak jobban csoportosulni. Most úgy tűnik, a madarak ez utóbbi megoldás mellett döntöttek. Hogy most miért csak tucatnyian vannak, arra bizonyára az a magyarázat, hogy enyhe az időjárás. Ha esetleg hidegebbre fordul, valószínűleg többen lesznek majd.