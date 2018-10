Épül a grund a makói SZIGNUM udvarán - A grund a régi beton helyett térkövet kap, új fákat is ültettek

Tizenkettedik alkalommal rendeztek szombaton családi napot a Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában lévő makói Szent István Egyházi Általános Iskolában, a SZIGNUM-ban.- Ha körbenézünk, látjuk, mi minden változott az előző tanév vége óta - mondta az ünnepségen Horváth János igazgató-helyettes. A könyvtár új tetőzetet kapott. Új, elektromos rendszerű kapu került a régi bejárat helyére. Szabványosították, korszerűsítették az épület elektromos rendszerét. Megújult és tusolóval egészült ki a vizesblokk.- A munka ebben a tanévben is folytatódik. Nagy fába vágtuk a fejszénket. Szó szerint is. Két öreg fát ugyanis ki kellett vágni az udvaron. Veszélyessé váltak, megemelték a betont. A fenntartónk jóvoltából nemcsak biztonságossá válhat, hanem megszépül, díszburkolatos lesz az udvarunk. Hamarosan a kerékpártároló is megkpaja végső, szép kinézetét.Az idén 85 éves iskola családi rendezvényén Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere örömét fejezte ki, hogy az elmúlt évek fejlesztései, beruházásai hatására a SZIGNUM Makó egyik legkorszerűbb oktatási intézményévé vált.Az időkapszulát a Boldogasszony Iskolanővérek rend tartományfőnöke, Lobmayer Judit, Farkas Éva Erzsébet polgármester és Pálfai Zoltán plébános helyezték el a grundon.A város, valamint az intézmény vezetői, a szülők és a diákok facsemetéket is ültettek.