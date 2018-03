Épül a lelei bicikliút

Jó tempóban bő negyedóra alatt át lehet majd tekerni Makóról Maroslelére, ha elkészül a Makó és Hódmezővásárhely közötti kerékpárút – a falu a két város között, majdnem félúton található. A munkaterületet a kivitelező Délút Kft. már átvette, a munka elindult, hamarosan a munkagépek is érkeznek, a bicikliút befejezése pedig október végére várható – hangzott el a minap Maroslelén azon a lakossági fórumon, amit a beruházásról tartottak a településen.Ami a részleteket illeti, korábban már megírtuk, hogy erre a három érintett önkormányzat összesen 400 milliós támogatást nyert. Az út teljes hossza 33 kilométer lesz. Bár eredetileg úgy volt – és ezt akkor meg is írtuk –, hogy először a Makó és Maroslele közti 11 kilométeres szakasz készül el, s utána a Vásárhelyig tartó, a kivitelező most mégis egyszerre több helyen, mindkét szakaszon munkához lát. Martonosi György polgármestertől a Maroslelét érintő belterületi részről megtudtuk: a kerékpársáv nyomvonalát úgy tervezték meg, hogy érintse a fontosabb középületeket, s épülnek hozzá tárolók, illetve a turistákra gondolva pihenőhely is.Külön beruházásként, de a kerékpárút építésével egy időben felújítják a Makót Maroslelével összekötő autóutat is. Ez nagyjából egymilliárdba fog kerülni. Arról, hogy ez az út jelenleg nagyon rossz állapotú, személyes tapasztalataink alapján többször is írtunk már. Martonosi, aki naponta jár rajta, azt mondta, a munkálatok miatt a forgalmat időnként szakaszosan le fogják zárni, ősztől azonban végre nem kell többé a kátyúkat kerülgetni rajta.