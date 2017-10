Épül az új kapu az újvárosi rámpához - eddig nem tudták használni a mozgáskorlátozottak

Az akadálymentesítés azonban felemás módon sikerült, hiszen a főbejárathoz valóban felvezet egy rámpa, de a rámpához csak nagy kerülővel, fal mellett vezető, keskeny, hepehupás úton lehetne eljutni a paplak bejáratán keresztül. A másik lehetőség a paplakon keresztüli átjárás – kézben cipelve, a lépcsők miatt.

Tavasszal sokakat megdöbbentett, amikor megírtuk:. Nem épült ugyanis kapu a kerítésre ott, ahol fel lehetne rá hajtani.Ezt a 79 esztendős, makói Nacsa Erzsébet panaszolta el lapunknak, aki születése óta mozgáskorlátozott. A Szent László király nevét viselő újvárosi templom közösségi házként is funkcionáló plébániáját, ahol gyakran tartanak különböző egyházi rendezvényeket, szertartásokat, a kerekesszékesek csak ritkán látogatják, mert nehézkes a bejutás.Arról, hogy a plébániát 39 millió forintos pályázati támogatásból minden környékbeli számára nyitott közösségi hellyé fejlesztették, bővítették, 6 évvel ezelőtt számoltunk be.Ez azonban, mint meggyőződtünk róla, már nem sokáig marad így, a helyszínen járva ugyanis azt láttuk, lebontották a régi kerítést. Pálfai Zoltán makó-belvárosi plébános, akihez Újváros is tartozik, tehát állja a szavát – lapunknak ugyanis májusban ígérte meg, hogy az akadálymentesítést ősszel megoldják.A kapu készítését már akkor tervezték, előzetes felmérést is végeztek a helyszínen. Akkor hozzátette, őt a problémával senki nem kereste meg, s azt is hangsúlyozta, Újváros csak tavaly augusztus óta tartozik hozzá. Úgy tudjuk, a kerítés újjáépítése még idén befejeződik.