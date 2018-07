Épül az új könyvtár Makón, bejártuk a munkaterületet - fotók

A városnapon, május 7-én, az újjátelepülés 320. évfordulójának tiszteletére fogják átadni jövőre az új makói könyvtárt – jelentette be Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere, miután csütörtök délután Lázár János parlamenti képviselő társaságában megtekintette, hogy halad az építkezés a Deák Ferenc utcában. Mint kiderült, a kivitelező várhatóan határidőre át tudja adni a komplexumot.A városvezető hangsúlyozta: a 2,6 milliárdból épülő, 1800 négyzetméter hasznos alapterületű, Makovecz-stílusú épületegyüttes elkészülte után megoldódnak a városközpontra most még jellemző parkolási gondok is, hiszen 350 új parkoló épül. Több és szebb lesz a zöldfelület is.