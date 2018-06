Értékesebbek lesznek az alsó szint üzletei - Indul a makói csipkesor felújítása

A hódmezővásárhelyi Bodrogi Bau Kft. fogja felújítani a makói csipkesor alsó szintjét – derült ki tegnap, amikor Farkas Éva Erzsébet polgármester aláírta az erről szóló szerződést a cég vezetőjével, Bodrogi Ferenccel. A beruházásra az önkormányzat 280 millió forintot nyert, amihez a város saját költségvetéséből is hozzátesz 36 milliót. A munka a jövő héten indul, és várhatóan a következő év elejére fejeződik be – hangzott el.



A csipkesor a centrum 1964-ben épült, városképi jelentőségű épületegyüttese, amely a függőfolyosót díszítő csipkézett homlokzatról kapta a nevét. Most csak az épületegyüttes alsó része újul meg: felújítják az itteni üzleteket, korszerűsítik azok fűtésrendszerét, a járda új burkolatot kap, fölé terasz épül, a gyalogutat és a kerékpárutat pedig korlát fogja elválasztani. Megszépül az épületegyüttes előtti zöld terület is. Bodrogi Ferenc azt mondta, minden munkát igyekeznek úgy végezni, hogy azok a lehető legkevésbé zavarják a forgalmat, az üzletek működését, de például a kirakatüvegek cseréjekor biztosan be kell zárni néhány napra a boltokat. Siket Tibor, az innovációs iroda vezetője hozzátette: minden munkát egyeztetnek az üzletek gazdáival, és a lakókat is előzetesen tájékoztatják – a szükségszerű kellemetlenségek miatt türelmet kérnek.



A lakókat persze továbbra is az érdekli leginkább, hogy megújulhat-e az emeleti rész is, ahol a lakások vannak. Farkas Éva Erzsébet erről azt mondta, a tervdokumentáció a felső szintek felújításához már megvan. A város most, ugyanúgy, mint a Bérpalota esetében, szakemberek bevonásával felújítási koncepciót készít, és ennek elkészülte után fognak egyeztetni a lakóközösséggel, milyen formában – központi támogatással vagy hitel bevonásával – lehet ezt valóra váltani.