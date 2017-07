Esténként dögszagtól fuldoklik fél Makó

Frőhlig József szívesen ablakot nyitna esténként, de inkább a hőséget választja, mint a bűzt. Fotó: Szabó Imre

– Ha egy döglött bálna oszladozna a kertünk végében, szerintem az sem lenne ilyen büdös – mondta a makói Alkotmány utcában lakó Fröhling József arról a szagról, ami az elmúlt hetekben érezhető a környékükön. Különösen este, tíz óra körül erősödik fel. Próbálnak ellene védekezni: bár hűsítésként a mostani kánikula idején jó lenne, nem nyitnak ajtót, ablakot, sőt igyekeznek azokat törölközővel, rongyokkal is szigetelni – hiába.Felesége, aki a napokban szó szerint rosszul lett az elviselhetetlen bűztől, azt mondta, a szag erőssége százas skálán legalább száztíz. Meg van győződve róla, hogy ez nemcsak kellemetlen, de egészségtelen is.A közelben lakó Szabó Anikó pedig, aki nagy testű kutyákat is tart, azt mesélte, riadtan pásztázta végig az éjszakában a kertet, az udvart, mert azt hitte, valamelyik kedvence pusztult el. – Egyszerűen elviselhetetlen. Vajon honnan jön? – tette fel a kérdést.

Ezen nem csak ő gondolkozott az elmúlt napokban. A 7873 tagot számláló, Makón élek nevű Facebook-csoportban is sokan találgatták ezt. Lehetséges forrásként szóba került a svájci tulajdonú ízesítőanyag- gyár, a Nagyér-csatorna, de a szennyvízcsatorna-hálózat, sőt a szennyvíztisztító telep is. A lapunkhoz befutott panaszok egyébként szinte kivétel nélkül a város nyugati részéről – így például a Révész, az Ószegedi és a Róka utca felől – érkeztek.Beszéltünk érintett önkormányzati képviselőkkel, szakhatóságok embereivel is, végül a legvalószínűbb magyarázat a történtekre az Alföldvíz Zrt.-től érkezett. Eszerint a kellemetlen szaghatáshoz hozzájárulhatott a szennyvíztisztító telepen történt technológiaváltás. Diós Zsolt, a társaság szóvivője lapunkat úgy tájékoztatta, a telep kivitelezője célul tűzte ki az energiafelhasználás csökkentését, ezért a szennyvíziszap – aminek nagy része ürülék – szárítását végző csarnokban módosították a forgatások számát, a szellőztetés mértékét, így csökkentve a felhasznált energiát és a gép kopását.A kísérlet három hete kezdődött, és a cég hozzávetőleg egy hete kapta az első panaszokat az erős szag miatt. A problémát a társaság jelezte a kivitelezőnek, egyúttal megtették a szükséges intézkedéseket: módosították a vezérlőprogramot, hogy visszaálljon az eredeti üzemállapot, és megszűnjön a bűz. Ehhez azonban a kezelt iszapnak ki kell száradnia – ez 4-7 napot vesz igénybe. A levél arra is kitér, hogy tartós meleg esetén egyébként is megnövekedhet a szennyvíztisztító telepek szaghatása, és arra is, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat tisztítása, karbantartása folyamatos.