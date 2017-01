Eszenyi Enikő kapta a Páger-gyűrűt Makón

Tudta?



2002 óta sorrendben Halász Judit, Garas Dezső, Király Levente, Venczel Vera, Csákányi Eszter, Kern András, Törőcsik Mari, Kulka János, Bánsági Ildikó, Rudolf Péter, Kútvölgyi Erzsébet, Cserhalmi György, Gáspár Sándor, Udvaros Dorottya, tavaly pedig Csuja Imre kapta meg Téni bácsi gyűrűjét.

– Nagyon sokat tanultam Páger Antaltól. Kiváló színész és nagyon alapos ember volt, minden szerepére precízen felkészült, még a jelmezét is előre megrajzolta – mesélte a makói színészóriásról elnevezett díj idei kitüntetettje, Eszenyi Enikő. Téni bácsival a Vígszínházban 5 évig dolgozott együtt. Elmesélte róla azt is, hogy amikor a Kőmíves Kelemenben vándort játszott, a színpadi belépője szerint egy kést kellett a padlóra hajítani úgy, hogy az beleálljon a deszkába. Nagyon sokszor adták elő a darabot, de Páger egyszer sem hibázott.A Vígszínház igazgatója, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas művésznő szombat este nagy sikerű, telt házas önálló estet adott, a díjat, azaz Páger kedves pecsétgyűrűjének mását pedig vasárnap vette át a Hagymaházban Farkas Éva Erzsébet polgármestertől. A meghatottan mosolygó Eszenyi óriási tapsot kapott a közönségtől.A Páger-örökség ápolásáról a makói színészóriás születésének századik évfordulóján, 1999-ben döntött a város képviselő-testülete, a díjat pedig 2001-ben alapították. Eszenyi Enikő a tizenhatodik volt, aki a nevezetes gyűrűt megkapta. A díj odaítéléséről a hagyományoknak megfelelően most is szakmai kuratórium – Hegedűs D. Géza színművész, Réz András filmesztéta, Kútvölgyi Erzsébet színművész, a várost képviselő Szalma Tamás színművész, valamint a Páger családból az egyetlen fiúunoka, Gyarmathy Antal – döntött. Azért ő lett az idei kitüntetett, mert ellentmondásos karaktereket is hitelesen formál meg, otthon van a klasszikus és a modern színház világában, és amit a magyar színjátszásért tett – az érték. Eszenyi Enikő a diploma után rögtön a Vígszínházhoz szerződött, és azóta is hűséges hozzá. Felejthetetlen színpadi alakításai mellett több mint 60 film, illetve televíziós alkotás stáblistáján olvasható a neve. Önálló estjei szerte az országban sikeresek. 1991 óta rendez, külföldön is.Lapunknak azt mondta, a díjat jelképező gyűrűt időnként fogja viselni. Megjegyezte, egy hasonlónak már birtokában van – azt annak idején a Vígszínház társulata készíttette Téni bácsinak. A díjról pedig azt mondta, az olyan, mint maga Páger volt: okos, közvetlen, barátságos és szeretetre méltó.