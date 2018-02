Európa legjobb családbarát fürdője a Hagymatikum

A Hagymatikumban a családi és az élményzónát hamarosan bővíteni is fogják. Fotó: Hagymatikum

– Ez is jelzi, hogy Makó jól döntött, amikor az idegenforgalom felé fordult, és azt is, hogy érdemes a fürdőt tovább bővíteni, fejleszteni – mondta az elismerés kapcsán Gergely Gábor, a Hagymatikum igazgatója. Mint megtudtuk, a mind az öt kontinensen megjelenő Luxury Travel Guide-ot abból a célból alapították, hogy a világ minden tájáról bemutathassák az igényes turistáknak a legjobb turisztikai vállalkozásokat, utazási célpontokat.Ezek között szállodák, éttermek, gyógy- és élményfürdők, síparadicsomok mellett akár az életstílus vagy a kultúra világából is a legjobbakat választják ki mind az öt kontinensről, idegenforgalmi szakújságírók értékelése alapján évről évre.