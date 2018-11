Év végéig kell kerülgetni a kábeleket Makón

Az egyik szolgáltató alvállalkozójával már megtörtént, a továbbiakkal az elkövetkező napokban, hetekben zajlik le az a bejárás, amelynek során az önkormányzat szakemberei ellenőrzik a szélessávú internethálózat kiépítésével kapcsolatos munkákat – tájékoztatta lapunkat a makói városháza. A téma azt követően került reflektorfénybe, hogy megírtuk: városszerte különböző kábelek fektetése miatt feltúrták a földet, megbontották az úttestet, a járdát, műanyag csövek állnak ki a földből hetek, hónapok óta.



A probléma cikkünk megjelenését követően a képviselő-testület ülésén is felvetődött, és most hivatalosan is választ kaptunk az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre. Mint megtudtuk, az önkormányzat a belvárosban a beruházóknak az alépítményekben engedélyezte a bővítést – városképi szempontból további távközlési oszlopok elhelyezéséhez nem járultak hozzá. Emiatt láthatók csövek a talajból kiállva.



Eddig az Invitel Zrt. közreműködésével történt meg a helyszíni bejárás, utána a társaság a nekik jelzett hibákat megszüntette. A további beruházók viszont már jellemzően a meglévő oszlopsorokra és alépítményekbe fűzik be az új optikai kábelt. Az utak és járdák helyreállítása időjárásfüggő. A tervek szerint ez még idén megtörténik, amint az optikai szálakat befűzték az új védőcsatornákba. Addig türelmet és megértést kérnek – olvasható a tájékoztatóban.